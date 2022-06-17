Во Владикавказе появится частный индустриальный парк

17 июн. 11:59

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло и инвестор Владимир Гуриев подписали на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) соглашение о строительстве частного индустриального парка в республике. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства Северной Осетии.

"Открытие частного индустриального парка даст толчок дальнейшему развитию промышленности Северной Осетии, позволит создать новые рабочие места и обеспечить увеличение налоговых поступлений", - сказал Меняйло.

Индустриальный парк будет находиться на территории завода "ИРСТОУН" в промышленном районе Владикавказа. В настоящее время ведется работа по подготовке документации на соответствие требованиям и критериям Минпромторга РФ для получения аккредитации и внесения в реестр индустриальных парков РФ.

На единой территории разместят несколько видов производств, а также создадут транспортно-логистический центр с железнодорожными подъездами и разгрузочными модулями.

Напомним, 15 июня стартовал 25-й Петербургский международный экономический форум. Он продлится до 18 июня.