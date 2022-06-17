В Кутаиси стартует форум трудоустройства

17 июн. 11:30

Минздрав Грузии сообщил об открытии в Кутаиси в Госуниверситете имени Акакия Церетели форума трудоустройства. Здесь будут представлены около 40 компаний и порядка 500 вакансий.

Цель мероприятия – помощь в трудоустройстве жителям региона.

Госагентство содействия трудоустройству призывает всех соискателей пройти регистрацию на электронном портале worknet.gov.ge, после которой на их номера будут постоянно приходить сообщения о тех вакансиях, которые есть на рынке труда, а также о запланированных форумах трудоустройства и других сервисах, которые помогут с работой, передает Sputnik Грузия.