Кабардино-Балкария нарастила турпоток на 25%

17 июн. 11:23

С начала года Кабардино-Балкарию посетили около 300 тыс туристов, что на 25% больше показателей аналогичного периода прошлого года, сообщил глава региона Казбек Коков по итогам встречи с руководителем Ростуризма Зариной Догузовой на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"На фоне продолжающегося роста туристического потока актуальными остаются вопросы улучшения инфраструктуры курортов, увеличения гостиничного номерного фонда, а также поддержка других инициатив в данной сфере", - добавил он.

Далее региональный лидер отметил, что республика участвует в большинстве программ развития внутреннего туризма. В частности, совместно с Ростуризмом в КБР планируется создать сеть модульных отелей.