В России выявили еще 3 373 случая коронавируса

17 июн. 11:13

За минувшие сутки в России выявили 3 373 новых случая заражения коронавирусом.

В Москве новых случаев 237, в Санкт-Петербурге - 228, в Подмосковье - 229. В Краснодарском крае - 65, в Ставропольском крае - 60, в Крыму - 28, в Дагестане - 9, в Кабардино-Балкарии - 7, в Адыгее - 3, в Карачаево-Черкесии - 3, в Чечне - 15, в Ингушетии - 5, в Северной Осетии - 3.

Общее число инфицированных в России достигло 18 391 797.

Госпитализированы за сутки 1 370 человек. Выздоровели - 4 228 пациентов, за все время - 17 815 024.

Умерли за сутки 63 человека, с начала пандемии – 380 333.