Дагестану помогут повысить качество медпомощи

17 июн. 11:10

Компания РЖД и правительство Дагестана в рамках ПМЭФ-2022 подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого планируется проведение мероприятий по повышению доступности и качества медицинской помощи.

"РЖД и Республика Дагестан подписали соглашение о сотрудничестве в области медицинского обеспечения", - сообщает пресс-служба компании.

В рамках соглашения стороны намерены реализовать ряд мероприятий, направленных на повышение доступности и качества медицинской помощи, а также сфокусируются на вопросах совершенствования оказания высокотехнологичной медицинской помощи населению Дагестана.