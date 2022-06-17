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Дагестану помогут повысить качество медпомощи

Дагестану помогут повысить качество медпомощи

Компания РЖД и правительство Дагестана в рамках ПМЭФ-2022 подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого планируется проведение мероприятий по повышению доступности и качества медицинской помощи.

"РЖД и Республика Дагестан подписали соглашение о сотрудничестве в области медицинского обеспечения", - сообщает пресс-служба компании.

В рамках соглашения стороны намерены реализовать ряд мероприятий, направленных на повышение доступности и качества медицинской помощи, а также сфокусируются на вопросах совершенствования оказания высокотехнологичной медицинской помощи населению Дагестана.

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