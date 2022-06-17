Фестиваль "Летний калейдоскоп" впервые пройдет на Кубани

17 июн. 10:57

Фестиваля "Летний калейдоскоп" 18 июня впервые будет проведен в Горячем Ключе.

"Летний калейдоскоп" - это мастер-класс по гончарному ремеслу, костюмированное представление, шоу мыльных пузырей, а также выставка фотографий "О России" и ярмарка ремесленников", - рассказали в пресс-службе администрации города.

Фестиваль расположится на трех площадках: у фонтана "Мельничное колесо", неподалеку от "Старого замка"; на набережной Псекупса; в Дантовом ущелье.

Старт программы в 13.00, а в 14.00 в ущелье с уникальной акустикой даст концерт камерный оркестр, уточнили в пресс-службе.