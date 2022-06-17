В центре Тбилиси появилась улица имени Параджанова

17 июн. 11:00

Улица имени культового режиссера Серго Параджанова появилась в столичном районе Мтацминда, сообщил председатель Сакребуло Тбилиси, мажоритарный депутат от района Мтацминда Зураба Абашидзе.

Уточнятся, что именем Параджанова был назван поворот Коте Месхи.

"Я рад, что одна из улиц района Мтацминда, где жил выдающийся режиссер Серго Параджанов, была названа его именем. Важно, чтобы каждый тбилисец, наша молодежь, будущее поколение помнили гениального художника, который вырос в нашей столице, и ценили его огромный вклад в развитие грузинского искусства", – приводит слова Абашидзе Sputnik Грузия.

Далее он акцентировал в внимание на том, что Тбилисский городской совет и мэрия города делают все, чтобы увековечить имя Параджанова, и факт открытия улицы имени режиссера – наглядный тому пример.