В Нур-Султане перекрыли дороги из-за антитеррористических учений

17 июн. 10:49

Масштабные антитеррористические учения проводятся в Нур-Султане и селе Акмол Акмолинской области, сообщает городской оперштаб по борьбе с тeppopизмом.

Учения проводятся с 08:00 до 15:00 по местному времени. Как отметили в ведомстве, их максимально приблизили к боевым условиям с различными элементами сложности.

Жителей Нур-Султана и Акмола призвали с пониманием отнестись к мероприятиям, временным ограничениям движений транспорта и населения, а также соблюдать меры безопасности.

Стоит добавить, что в городе Нур-Султане дороги перекрыты в районе пересечения шоссе Коргалжын и улицы Домалак ана, в Акмоле - в районе пересечения улиц Наурыз и Бахыт.