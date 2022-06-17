Греф: экономический сценарий "труба на Восток" уже реализуется

17 июн. 10:31

Российская экономика с весны успела переориентировать основные поставки на Восток, сообщил глава Сбербанка Герман Греф на Деловом завтраке Сбербанка в рамках ПМЭФ.

Он предложил участникам обсудить образ российской экономики на горизонте до 2030 года. "Горизонт более ранний нет смысла брать. Конечно, это будут непростые годы, которые нам всем придется прожить и адаптироваться. Но 2030 год - это единственный горизонт, самый рациональный, который нужно брать для построения экономических сценариев", - сказал Греф.

Банкир отметил, что один из сценариев уже реализуется. "Первый сценарий мы условно назвали "труба на Восток". Этот сценарий уже реализуется. Под словом "труба" мы имеем в виду все традиционные российские экспортные товары", - объяснил он.

Греф добавил, что уже в марте-мае 73% поставок российской нефти были направлены в страны, которые не ввели санкции. "Конечно, есть проблемы, связанные с логистикой, дисконтами, но тем не менее, в такие сроки перенаправить такие потоки не очень реально, но мы видим, что это происходит", - отметил банкир.

По его словам, для газа и нефтепродуктов, более сложных с точки зрения логистики, будут найдены свои решения. "Но этого недостаточно, конечно. Нам предстоит огромная работа по адаптации всей структуры нашей экономики", - констатировал Греф.