"Группа ГАЗ" запускает сборку автомобилей в Чечне

17 июн. 10:30

На базе чеченского автомобильного завода "Чеченавто" осенью начнется сборка новой модели "Газели NEXT", говорится в соглашении, подписанном Минпромом Чечни с управляющей компанией "Группа ГАЗ" на ПМЭФ.

"У нас достигнуто соглашение, что будет сборка на территории Чеченской Республики. Уже осенью выйдет первая машина, собранная на предприятии "Чеченавто", - сказал министр промышленности и энергетики региона Адам Хакимов.

По его словам, машины с этого производства в первую очередь будут отправляться в Донецкую и Луганскую народные республики.