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"Группа ГАЗ" запускает сборку автомобилей в Чечне

&quot;Группа ГАЗ&quot; запускает сборку автомобилей в Чечне

На базе чеченского автомобильного завода "Чеченавто" осенью начнется сборка новой модели "Газели NEXT", говорится в соглашении, подписанном Минпромом Чечни с управляющей компанией "Группа ГАЗ" на ПМЭФ.

"У нас достигнуто соглашение, что будет сборка на территории Чеченской Республики. Уже осенью выйдет первая машина, собранная на предприятии "Чеченавто", - сказал министр промышленности и энергетики региона Адам Хакимов.

По его словам, машины с этого производства  в первую очередь будут отправляться в Донецкую и Луганскую народные республики.

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