АвтоВАЗ переходит на четырехдневную рабочую неделю

Концерн АвтоВАЗ будет работать в четырехдневном режиме.
Предприятие было переведено в режим простоя из-за нехватки комплектующих 18 мая, затем он неоднократно продлевался. Сейчас концерн частично возобновил производство, основные производственные мощности направлены на выпуск нового автомобиля Lada Granta Classic 2022.
"Режим установлен - четырехдневная рабочая неделя, в этом режиме будем работать", - сообщил представитель профсоюзной организации АвтоВАЗа, пишет ТАСС.
В апреле сообщалось, что концерн готовится к выпуску упрощенных моделей Lada с минимальным количеством импортных комплектующих, недоступных из-за санкций.