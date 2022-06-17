АвтоВАЗ переходит на четырехдневную рабочую неделю

17 июн. 10:12

Концерн АвтоВАЗ будет работать в четырехдневном режиме.

Предприятие было переведено в режим простоя из-за нехватки комплектующих 18 мая, затем он неоднократно продлевался. Сейчас концерн частично возобновил производство, основные производственные мощности направлены на выпуск нового автомобиля Lada Granta Classic 2022.

"Режим установлен - четырехдневная рабочая неделя, в этом режиме будем работать", - сообщил представитель профсоюзной организации АвтоВАЗа, пишет ТАСС.

В апреле сообщалось, что концерн готовится к выпуску упрощенных моделей Lada с минимальным количеством импортных комплектующих, недоступных из-за санкций.