Греф: санкции отбросили РФ на десять лет назад

17 июн. 10:10

Российская экономика в связи с масштабными западными санкциями сможет вернуться на уровень прошлого, 2021 года, ориентировочно через десять лет, поделился прогнозом председатель правления Сбербанка Герман Греф.

По его словам, это произойдет, в том случае если "ничего не делать".

"Если ничего не делать, то возврат российской экономики на уровень 2021 года может занять примерно 10 лет", - сказал он на деловом завтраке Сбербанка "Российская экономика: как построить мост в будущее?", проводимого на Петербургском международном экономическом форуме.