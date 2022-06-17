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Греф: санкции отбросили РФ на десять лет назад

Греф: санкции отбросили РФ на десять лет назад

Российская экономика в связи с масштабными западными санкциями сможет вернуться на уровень прошлого, 2021 года, ориентировочно через десять лет, поделился прогнозом председатель правления Сбербанка Герман Греф.

По его словам, это произойдет, в том случае если "ничего не делать".

"Если ничего не делать, то возврат российской экономики на уровень 2021 года может занять примерно 10 лет", - сказал он на деловом завтраке Сбербанка "Российская экономика: как построить мост в будущее?", проводимого на Петербургском международном экономическом форуме.

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