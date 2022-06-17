Российская "дочка" Google заявила о банкротстве

17 июн. 9:50

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление о банкротстве ООО "Гугл" (российское подразделение Google).

Из информации в картотеке арбитражных дел следует, что заявление компании о собственном банкротстве поступило в суд 16 июня. Дата рассмотрения его обоснованности пока не назначена.

Отметим, что сообщение "Гугл" о намерении инициировать банкротство появилось на сайте Единого федерального реестра юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц (Федресурс) 18 мая. Тогда компания информировала о планах обратиться с заявлением о признании себя несостоятельной, так как с 22 марта этого года предвидит собственное банкротство и невозможность исполнения денежных обязательств.