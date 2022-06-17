Россияне предпочитают Дагестан отдыху за границей

17 июн. 9:43

Жители России не собираются менять отдых внутри страны на заграницу, так как заявляют, что природные красоты на родине более привлекательными. Так считают эксперты онлайн-сервиса поиска авиабилетов Aviasales, результаты исследования опубликовала Lenta.ru.

Так, россияне говорят, что природа в Дагестане, Карелии, на Алтае и Байкале намного впечатляющая, чем в других странах, несмотря на то, что российские города зачастую уступают зарубежным.

Эксперты рассказали, что туристы готовы пожертвовать комфортом местных достопримечательностей. Например, они согласны на ночлег в машине или палатке. Также они готовы снять жилье ниже привычного уровня комфорта.

Отмечается, что основными целями, которые преследуют путешественники, стали желание зарядиться энергией, отдохнуть от суеты, сделать красивые фотографии, побыть с близкими, а также посмотреть мир, не выезжая при этом за пределы страны.

В Aviasales добавили, что в исследовании участвовали люди в возрасте от 20 до 55 лет, которые за последний год хотя бы раз отправлялись в поход.