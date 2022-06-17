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Россияне предпочитают Дагестан отдыху за границей

Россияне предпочитают Дагестан отдыху за границей

Жители России не собираются менять отдых внутри страны на заграницу, так как заявляют, что природные красоты на родине более привлекательными. Так считают эксперты онлайн-сервиса поиска авиабилетов Aviasales, результаты исследования опубликовала Lenta.ru.

Так, россияне говорят, что природа в Дагестане, Карелии, на Алтае и Байкале намного впечатляющая, чем в других странах, несмотря на то, что российские города зачастую уступают зарубежным.

Эксперты рассказали, что туристы готовы пожертвовать комфортом местных достопримечательностей. Например, они согласны на ночлег в машине или палатке. Также они готовы снять жилье ниже привычного уровня комфорта.

Отмечается, что основными целями, которые преследуют путешественники, стали желание зарядиться энергией, отдохнуть от суеты, сделать красивые фотографии, побыть с близкими, а также посмотреть мир, не выезжая при этом за пределы страны.

В Aviasales добавили, что в исследовании участвовали люди в возрасте от 20 до 55 лет, которые за последний год хотя бы раз отправлялись в поход.

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