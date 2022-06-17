Азербайджан и Турция привержены миру, но Армения не отказывается от претензий

17 июн. 10:00

Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев сообщил, что Баку и Ереван готовы нормализовать отношения с Ереваном, однако Армения не отказывается от своих территориальных претензий.

"Турция и Азербайджан доносят до Армении свою миролюбивую позицию. Две страны готовы синхронно нормализовать отношения с Арменией и открыть свои границы. Но Армения должна отказаться от своих претензий на турецкие и азербайджанские земли", - заявил Гаджиев в беседе с турецкими СМИ.

Комментируя ситуацию вокруг реализации Зангезурского коридора он отметил, что две страны создают новую географию региона. "Азербайджан продолжит свою борьбу, вместе с братской Турцией мы создаем новую географию Кавказа", - сказал помощник президента Азербайджана.