РУС ENG
Карабахское возрождение Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Песков: Россия обеспечивает свои потребности в продовольствии

Песков: Россия обеспечивает свои потребности в продовольствии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, что Россия с лихвой обеспечивает свои потребности в продовольствии, все риски захеджированы.

"Благодаря тем мерам, которые были заблаговременно приняты в концепции продовольственной безопасности, все эти риски были захеджированы",  сказал он, отвечая на вопросы РИА Новости.

По его словам, российская сторона с лихвой обеспечивает свои продовольственные потребности.

"Обеспечиваем наши потребности, с лихвой - таким образом, чтобы не сталкиваться с каким-либо дефицитом по продуктам питания", - сказал представитель официальной Москвы.

1005 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version