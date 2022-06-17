Песков: Россия обеспечивает свои потребности в продовольствии

17 июн. 9:38

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, что Россия с лихвой обеспечивает свои потребности в продовольствии, все риски захеджированы.

"Благодаря тем мерам, которые были заблаговременно приняты в концепции продовольственной безопасности, все эти риски были захеджированы", сказал он, отвечая на вопросы РИА Новости.

По его словам, российская сторона с лихвой обеспечивает свои продовольственные потребности.

"Обеспечиваем наши потребности, с лихвой - таким образом, чтобы не сталкиваться с каким-либо дефицитом по продуктам питания", - сказал представитель официальной Москвы.