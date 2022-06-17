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Армения обстреляла Кельбаджарский район Азербайджана

Армения обстреляла Кельбаджарский район Азербайджана

Армянские подразделения подвергли обстрелу азербайджанские позиции в Кельбаджарском направлении, об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Азербайджана.

"В ночь на 17 июня подразделения армянских вооруженных сил из стрелкового оружия подвергли обстрелу позиции Азербайджанской Армии в направлении населенного пункта Демирчидам Кельбаджарского района на государственной границе", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что подразделениями армии Азербайджана были приняты ответные меры.

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