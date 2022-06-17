Армия Израиля сообщила о перестрелках в лагере Дженин на Западном берегу

17 июн. 9:00

Израильская Армия проинформировала о том, что военные предотвратили нападения на солдат. Также стало известно об ожесточенных перестрелках и конфискации оружия в ходе ночных антитеррористичеких армейских рейдов в лагере беженцев Дженин на Западном берегу реки Иордан.

"Ночью солдаты проводили операции в двух разных частях в лагере Дженин по поиску и конфискации нелегального оружия. В первой локации участвующие в столкновениях палестинцы открыли шквальный огонь по солдатам и начали кидать в них взрывные устройства. Военнослужащие ответили боевыми выстрелами. Продвигаясь ко второму месту, солдаты засекли подозрительный автомобиль, стоящий на обочине дороги. Находившиеся внутри автомобиля вооруженные нападавшие открыли огонь по солдатам, которые ответили боевыми выстрелами с тем, чтобы нейтрализовать нападавших", - приводит сообщение армейской пресс-службы.