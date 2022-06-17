Армяно-грузинскую границу потрясло на 3,6

17 июн. 8:05

На границе Армении и Грузии произошло землетрясение магнитудой 3,6, сообщает пресс-служба министерства по чрезвычайным ситуациям Армении.

Как сообщает Национальная сейсмическая служба, землетрясение произошло в 14 км к северо-востоку от села Бавра. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км, сила толчков в эпицентре составила 4-5 баллов.

Подземные толчки мощностью 3-4 балла ощущались в селах Бавра, Сарагюх, Тавшут, Газанчи, Ашоцк, Мусаелян Ширакской области, селах Пахахбюр, Мецаван, Дзорамут Лорийской области, а также в городе Ташир (2-3 балла), передает Sputnik Армения.