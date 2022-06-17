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США не верят в нейтралитет Китая

США не верят в нейтралитет Китая

США не верят заявлениям Китая о нейтралитете в ситуации вокруг Украины. Об этом заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.

Он подчеркнул, что Китай давно сделал свой выбор и поддерживает Россию.

"Позиция нейтралитета со стороны КНР является не более чем пустым заявлением", - цитирует Прайса ТАСС.

Напомним, ранее на этой неделе состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. В ходе беседы китайский лидер заявил, что Китай поддерживает суверенитет и безопасность России.

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