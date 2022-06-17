Башкирия направит бизнес-миссии в Турцию и Иран

17 июн. 6:55

Власти Башкирии организуют в ближайшее время бизнес-миссии в Турцию и Иран, сообщил глава региона Радий Хабиров. По его словам, цель мероприятия – поиск партнеров в обеих странах и изучения иранского опыта развития в условиях санкций.

"[Бизнес-миссии организуем в] две страны в ближайшее время - Турцию и Иран", - сказал он на полях Петербургского международного экономического форума.

Далее Хабиров отметил, что в Турцию отправится большая бизнес-миссия. "Турция очень многоаспектна, начиная от сельского хозяйства, завершая машиностроением, текстилем, легкой промышленностью, выделкой кожи и так далее. Что касается Ирана, мы только нащупываем отношения. Нам Иран интересен, так как это огромный рынок, более 80 млн населения", - приводит слова собеседника ТАСС.