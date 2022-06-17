В Кисловодске устанавливаются информационные таблички у достопримечательностей курорта с QR-кодами. Пройдя по коду можно узнать подробную информацию об объекте.
"По многочисленным обращениям жителей и гостей курорта принято решение об установке информационных табличек рядом с каждой достопримечательностью Кисловодск", - рассказал глава города-курорта Евгений Моисеев.
По его словам, зачастую, не только история достопримечательностей, но и их официальное название оставались неизвестны ни отдыхающим, ни самим кисловодчанам.
"Теперь всё будет максимально доступным. Жители и гости нашего курорта легко смогут погрузиться в мир историй, легенд, культурного и исторического наследия города. На первом этапе установим 50 табличек с QR-кодом, в том числе около недавно установленных скульптур", - добавил он.
В Кисловодске будут установлены таблички с QR-кодом достопримечательностей
В Кисловодске устанавливаются информационные таблички у достопримечательностей курорта с QR-кодами. Пройдя по коду можно узнать подробную информацию об объекте.