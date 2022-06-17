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В Кисловодске будут установлены таблички с QR-кодом достопримечательностей 

В Кисловодске будут установлены таблички с QR-кодом достопримечательностей 

В Кисловодске устанавливаются  информационные таблички у достопримечательностей курорта с QR-кодами. Пройдя по коду можно узнать подробную информацию об объекте. 
"По многочисленным обращениям жителей и гостей курорта принято решение об установке информационных табличек рядом с каждой достопримечательностью Кисловодск", - рассказал глава города-курорта Евгений Моисеев. 
По его словам, зачастую, не только история достопримечательностей, но и их официальное название оставались неизвестны ни отдыхающим, ни самим кисловодчанам. 
"Теперь всё будет максимально доступным. Жители и гости нашего курорта легко смогут погрузиться в мир историй, легенд, культурного и исторического наследия города. На первом этапе установим 50 табличек с QR-кодом, в том числе около недавно установленных скульптур", - добавил он.

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