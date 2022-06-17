Нетрезвый водитель едва не погубил друзей на Ставрополье 

17 июн. 6:25

Три человека пострадали в результате автоаварии в Ипатово, где автомобиль Лада Гранта на высокой скорости вылетел с дороги и врезался в бетонную стену.

Как сообщает краевое управление госавтоинспекции, все пострадавшие – жители Ипатовского округа, госпитализированы. Освидетельствование водителя в больнице показало сильное опьянение.

По факту автоаварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.