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Нетрезвый водитель едва не погубил друзей на Ставрополье 

Нетрезвый водитель едва не погубил друзей на Ставрополье 

Три человека пострадали в результате автоаварии в Ипатово, где автомобиль Лада Гранта на высокой скорости вылетел с дороги и врезался в бетонную стену. 
Как сообщает краевое управление госавтоинспекции, все пострадавшие – жители Ипатовского округа, госпитализированы. Освидетельствование водителя в больнице показало сильное опьянение. 
По факту автоаварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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