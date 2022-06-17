В Ингушетии планируется перезапуск простаивающих предприятий

17 июн. 6:05

Единый институт управления Северного Кавказа АО "Кавказ.РФ" проанализирует возможность перезапуска восьми простаивающих предприятий в Ингушетии, информирует пресс-служба главы республики.

"Мы только начали по Ингушетии анализировать восемь проектов, они абсолютно разные: это и кирпичный завод, и предприятия по производству детского питания, подгузников, предметов гигиены. Они в разной степени готовности. И надо сейчас с учетом потребностей рынка посмотреть на них, актуализировать и перезапустить", - сказал генеральный директор гендиректор АО "Кавказ.РФ»" Хасан Тимижев на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Он также отметил, что перезапуск простаивающих из-за недофинансирования предприятий, которые производят востребованную продукцию, особенно актуален в санкционное время.