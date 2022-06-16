В центре Москвы горит жилой дом, построенный в начале XX века

На Тверской улице в Москве вспыхнул пожар в жилом доме 1902 года постройки. Об этом сообщил источник в экстренных службах столицы.
Согласно предварительной информации, загорелась кровля восьмиэтажного дома на Тверской улице, 27с2. Пожару присвоен второй номер сложности из пяти максимальных.
В результате инцидента пострадавших нет, жители дома самостоятельно эвакуировались до приезда пожарных.
По данным источника, огонь охватил около 200 кв м. На месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения, передает ТАСС.