В центре Москвы горит жилой дом, построенный в начале XX века

16 июн. 23:55

На Тверской улице в Москве вспыхнул пожар в жилом доме 1902 года постройки. Об этом сообщил источник в экстренных службах столицы.

Согласно предварительной информации, загорелась кровля восьмиэтажного дома на Тверской улице, 27с2. Пожару присвоен второй номер сложности из пяти максимальных.

В результате инцидента пострадавших нет, жители дома самостоятельно эвакуировались до приезда пожарных.

По данным источника, огонь охватил около 200 кв м. На месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения, передает ТАСС.