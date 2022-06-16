Ильхам Алиев: "Мирное соглашение с Арменией может быть подписано в течение года"

16 июн. 23:57

В эти дни в Баку под патронатом президента Азербайджана Ильхама Алиева проходит IX Глобальный Бакинский форум "Угрозы глобальному миропорядку", организованный Международным центром Низами Гянджеви. На форуме, который продлится до 18 июня, представители более 50 стран и международных организаций. Обсуждают проблемы, угрожающие глобальному миропорядку, перспективы обеспечения безопасности, пути устранения угроз энергетической безопасности, несправедливость в глобализирующемся мире, а также трансформацию продовольственного и сельскохозяйственного секторов для предотвращения бедности.

Открывая форум, Ильхам Алиев выразил мнение, что урегулирование карабахского конфликта является шансом для безопасности в регионе и изложил подходы Баку, связанные с послевоенной ситуацией. "Азербайджан одержал победу в войне, которая была справедливой, неизбежной и завершилась утверждением справедливости, международного права и национального достоинства азербайджанского народа. Сегодня мы говорим о мире. Считаю, что предложение за короткий промежуток времени мира страной, которая после столь длительного противостояния установила справедливость и одержала победу над агрессором, является одним из редких случаев в мире. Если посмотрите на историю войн, то в большинстве случаев такая картина не наблюдается. Почему мы выбрали мир? Потому что хотим видеть стабильное, устойчивое развитие на Южном Кавказе. Это – уникальная возможность. Южный Кавказ в годы независимости трех южнокавказских стран был разделен. По причине армянской оккупации он на протяжении 30 лет был разделен. Настало время наладить мир и сотрудничество, и Азербайджан работает над этим", - сказал Алиев.

Что касается процесса нормализации отношений с Арменией, то президент Азербайджана напомнил: "Мы предложили начать работу над мирным соглашением. Армения не ответила. Затем мы предприняли еще один шаг - выдвинули пять основных принципов международного права, включая принципы взаимного уважения и признания границ и территориальной целостности обеих стран, взаимного отказа сейчас и в будущем от любых территориальных претензий, и другие принципы, составляющие основу нашего предложения. Мы были рады, что правительство Армении приняло эти пять принципов. Таким образом, это – позитивная динамика. Но сейчас мы должны перейти к практическому исполнению, потому что, опираясь на свой опыт времен оккупации, мы знаем, что порой слова, сказанные официальными представителями Армении на переговорах даже на высоком уровне, не имеют особо большого значения. Поэтому нам нужны практические шаги. Азербайджан со своей стороны уже создал комиссию по мирному соглашению, и мы ждем аналогичных действий со стороны Армении. Как только такой шаг будет сделан, или если он будет сделан, начнутся переговоры. Мы выдвинули предложение о начале делимитации наших границ.

Самый большой участок нашей границы также находился под оккупацией, и там никогда не проводилась делимитация.

Поэтому начался и этот процесс, в прошлом месяце на границе состоялось первое совместное заседание азербайджано-армянской пограничной комиссии. Встреча обеих сторон на границе также носила символический характер. Это одновременно было важным месседжем о том, что в данном вопросе будут подвижки. Конечно, мы понимаем, что это долгий путь, но процесс уже начался. В то же время мы ждем, что Армения будет соблюдать положения подписанного 10 ноября 2020 года трехстороннего Заявления, связанные с открытием коммуникаций, чтобы Азербайджан имел связь с Нахчыванской Автономной Республикой. Прошло более полутора лет после подписания Арменией акта о капитуляции, но, к сожалению, до сих пор ни один выход не обеспечен. Это неприемлемо. Во-первых, это нарушение Арменией положений трехстороннего Заявления, что создает в регионе своего рода дисбаланс. Потому что Азербайджан взял на себя обязательство по обеспечению беспрепятственного выхода из Армении в Карабахский регион Азербайджана, где проживает армянское население. Таким образом, уже полтора года армяне пользуются Лачинской дорогой и имеют беспрепятственное сообщение. Азербайджанцы же не могут пользоваться дорогой, проходящей через территорию Армении, Зангезурским коридором, соединяющим нас с Нахчываном. Это несправедливо и мы не согласимся с этим.

Целенаправленное затягивание армянской стороной вопроса предоставления нам транспортного сообщения бесполезно.

Это напоминает мне период прежних переговоров, когда Армения, чтобы выиграть время, постоянно затягивала все вопросы. Чем это закончилось? Результат – полное поражение как на поле боя, так и на политической арене. В итоге идеологическая база Армении была полностью разгромлена. Тридцатилетний период оккупации отнюдь не сделал армянский народ счастливым. Напротив, в глазах мировой общественности они стали оккупантами и агрессорами. После окончании войны уже каждый может видеть, как они разорили эти места в период оккупации.

Скорейшее решение вопроса открытия Зангезурского коридора является одним из фундаментальных элементов регионального мира в будущем.

Если нам не будет представлено это сообщение, то говорить о мире будет трудно, и все усилия Азербайджана, направленные на сосуществование и налаживание нормальных соседских отношений с Арменией, окажутся безуспешными. Еще раз хочу отметить: это важный вопрос, Азербайджан вправе требовать это. Во-первых, правительство Армении подписало соответствующее Заявление. Во-вторых, Азербайджан победил в войне, и как страна, пострадавшая от оккупации, мы имеем моральное право требовать это".

Еще один вопрос, к которому Ильхам Алиев привлек внимание, связан с проживающими в Азербайджане армянами: "В заявлении, распространенном президентом Совета Европейского Союза господином Шарлем Мишелем по итогам состоявшейся в Брюсселе нашей трехсторонней встречи с моим участием, участием господина Шарля Мишеля и премьер-министра Армении Пашиняна, ясно говорится, что права и безопасность проживающего в Карабахе армянского населения также будут учтены. Мы полностью поддерживаем это. Права и безопасность всего населения Азербайджана обеспечиваются Конституцией. Азербайджан - многонациональная страна, и армянское население – отнюдь не самое большое национальное меньшинство в Азербайджане.

Согласно нашей Конституции, представители всех национальностей обладают равными правами, в том числе годами проживающие в Азербайджане армяне.

Да, права и вопросы безопасности будут обеспечены. Но, к сожалению, мы становимся свидетелями высказывания правительством Армении мнений о так называемом статусе "Нагорного Карабаха". Это абсолютно бесполезно и опасно для самой Армении.

Нагорного Карабаха не существует.

Нагорно-Карабахская автономная область была упразднена постановлением парламента Азербайджана в конце 1991 года. На нашей территории такой административной структуры нет. Поэтому любые ссылки, связанные со «статусом», приведут к новому противостоянию. Правительство Армении должно понять это и отказаться от попыток переписать историю, потому что история уже написана. Была устная договоренность об отказе от вынесения на повестку дня вопроса статуса. К сожалению, это происходит, и это может привести к очень серьезным последствиям. Если Армения поставит под вопрос территориальную целостность Азербайджана, то у Азербайджана не будет иного выхода, как поставить под вопрос территориальную целостность Армении. С исторической точки зрения у нас есть право сделать это. В истории прошлого века ясно указано, что в ноябре 1920 года, через шесть месяцев после советизации Азербайджана, советская власть присоединила к Армении историческую часть Азербайджана - Зангезур. То есть, если Армения попытается потребовать статус для армян в Карабахе, то почему бы азербайджанцам не потребовать статуса для себя в Западном Зангезуре? Население этих территорий полностью состояло из азербайджанцев. Такой подход приведет к безвыходной ситуации, и считаю, что правительство Армении не должно забывать урока Второй Карабахской войны. Оно должно хорошо усвоить этот урок и отказаться от всяких территориальных претензий к Азербайджану".

Также президент Азербайджана коснулся деятельности Минской группы ОБСЕ: "Минская группа была учреждена в 1992 году, и ее мандат заключался в оказании содействия разрешению конфликта. Однако фактически результат ее деятельности был нулевым. Представьте себе, эта группа, получившая мандат от ОБСЕ, в течение 28 лет не добилась никакого результата.

После урегулирования Азербайджаном карабахского конфликта в деятельности Минской группы уже нет необходимости.

Считаю, что каждый понимает это. В частности, после российско-украинской войны понятно, что три страны-сопредседателя Минской группы не могут встретиться, и мы уже получили месседжи об этом – институт сопредседательства данной группы не будет функционировать. То есть, Минская группа утратила свою функцию. Бесполезны и попытки возродить ее. Считаю, что лучший путь – сказать Минской группе «прощай». Не «спасибо и прощай», а только «прощай». То есть, тридцати лет достаточно, настало время уйти на пенсию. Наша позиция заключается в том, что любое предположение в Армении или другой стране, связанное с Минской группой, вызывает в Азербайджане только раздражение. Мы разрешили конфликт, подготовленные Минской группой принципы, называемые Мадридскими принципами, нашли решение, и сегодня мы должны работать над нормализацией отношений с Арменией, подписанием мирного соглашения.

Считаю, что если обе стороны будут работать, проявляя добрую волю, то мы в течение года можем подписать мирное соглашение. После этого на Кавказ придет мир.

Наш взгляд, связанный с Кавказом, заключается в интеграции и сотрудничестве, Азербайджан неоднократно предлагал начать это, предпринять первые шаги. Мы провели с нашими грузинскими коллегами консультацию по этому вопросу, и правительство Грузии также поддерживает эту идею – проведение в Грузии трехсторонней встречи на уровне министров иностранных дел Азербайджана, Грузии и Армении и начало диалога. К сожалению, Армения отказывается от этого. Не знаю причину этого и не могу найти этому разумного объяснения. Насколько я знаю, аналогичные инициативы были выдвинуты и некоторыми европейскими институтами. Однако вновь был отказ. Если Армения не желает мира на Южном Кавказе, то чего она хочет? Если они хотят очередной войны, то это станет для них катастрофой, и они хорошо понимают это. Считаю, что правительство Армении и имеющиеся там реваншистские силы отчетливо осознают, что это станет концом их государственности. Таким образом, мы должны получить от Армении ясный ответ: каким они видят Южный Кавказ? Наша позиция понятна, понятна и позиция правительства Грузии: мы должны начать диалог и контакты. Но, конечно, без Армении это будет невозможно. Особенно учитывая текущую ситуацию, есть необходимость в обсуждении вопросов регионального значения – охрана окружающей среды, трансграничные реки, являющиеся причиной серьезного загрязнения природы на территории Азербайджана, сотрудничество в транспортной сфере, новые возможности, связанные с транзитом. Следует учесть, что Азербайджан близок к завершению проходящей через его территорию части Зангезурского коридора. Сюда же входят новые маршруты и энергетическая безопасность. Считаю, что наступило время начать работу. Мы потеряли 30 лет, и если бы не было армянской оккупации, то, считаю, Южный Кавказ сегодня мог стать более современным, динамичным регионом, обладающим более широким экономическим потенциалом.

Что касается проблем энергетической безопасности, Ильхам Алиев заметил, что потребность в энергоресурсах Азербайджана растет: "4 февраля нынешнего года мы провели во дворце «Гюлистан» ежегодное заседание Консультативного совета Южного газового коридора и обсудили будущие шаги. Однако ситуация в Европе резко изменилась, и потребность в углеводородных ресурсах Азербайджана растет. Мы делаем все возможное для обеспечения растущих потребностей многих стран. За последние несколько месяцев нам поступили обращения из многих европейских стран, связанные с поставками газа. Конечно, это – не простой вопрос, потому что сначала надо добыть этот газ, а мы не планировали увеличивать его добычу. В настоящее время мы работаем по этому вопросу с Европейской комиссией. Мы приступили к энергетическому диалогу с Европейской комиссией. Сюда входят не только газ, но и нефть, электроэнергия и водород. В Азербайджане есть большой потенциал, связанный с возобновляемой энергией.

Вчера мы подробно обсудили этот вопрос с членами Правления Международного центра Низами Гянджеви. Мы уже приступили к этой работе. Мы планируем продолжить эти усилия, через полтора года можно будет использовать ветряную и солнечную энергию в объеме более 700 мегаватт. Это только начало. Потенциал больше. Мы уже подписали соглашение, связанное с объемом энергии в 4 гигаватта, однако потенциал только Каспийского моря составляет 157 гигаватт. Это – гигантский объем, и Азербайджан, несомненно, превратится в зону зеленой энергии и станет серьезным игроком на международном энергетическом рынке в области возобновляемой энергии", - заявил Ильхам Алиев.