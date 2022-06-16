В Ватикане пройдет выступление хора патриархии Грузии 

16 июн. 23:43

Впервые в истории 40 певчих из грузинского Патриаршего хора кафедрального собора Святой Троицы – Самеба проведут концерт в Сикстинской капелле (Ватикан) 26 июня, сообщила министр культуры, спорта и молодежи Тея Цулукиани.

Затем, 29 июня, в соборе Святого Петра Папа Римский проведет праздничную мессу в честь дня Святого Петра и Павла, где будет множество паломников и представителей международных делегаций. Там хор кафедрального собора Святой Троицы исполнит "Аве Мария", написанную Илией II, а также произведение "Шен хар венахи".

Выступление хора пройдет под управлением дирижера Свимона Джангулашвили, передает Sputnik Грузия.