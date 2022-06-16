Макрон допустил свой визит в Россию

16 июн. 23:36

Президент Франции Эммануэль Макрон допускает, что приедет с визитом в Россию. Об этом он заявил в интервью телеканалу TF1.

При этом французский лидер отметил, что для его поездки в РФ должны быть созданы условия. "Для того чтобы я отправился в Россию, должны быть созданы предварительные условия. <…> Но я ничего не исключаю", - цитирует Макрона РИА Новости.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что пока не планирует телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным, но допускает их в будущем.

Напомним, 16 июня Макрон вместе с канцлером Германии Олафом Шольцем и премьер-министром Италии Марио Драги прибыли в Киев. В столице Украины они встретились с президентом страны Владимиром Зеленским.