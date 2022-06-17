Ученым удалось установить, где началась Черная смерть 

Благодаря, надгробиям, найденным на территории современной Киргизии, ученым удалось выявить место происхождения "черной смерти" - самой разрушительной пандемии чумы за всю историю человечества, унесшей жизни более половины средневекового населения Европы всего за семь лет. CNN напоминает, что источник той пандемии оставался предметом споров историков на протяжении столетий. Однако надгробия с надписями, некоторые из которых гласят о неизвестном море, а также генетический материал тел, излеченных из двух захоронений, датируемых XIII веком предлагают конкретные ответы.

Впервые ученые провели раскопки в местах захоронения в 1880-х годах. Надгробные надписи на сирийском языке были повторно более тщательно изучены в 2017 году историком Филом Славиным, доцентом Стерлингского университета Шотландии. Он обратил внимание на то, что из 467 датированных захоронений 118 были произведены всего за два года: в 1338 и 1339 годах. Это открытие он назвал ”поразительным”.

”Когда уровень смертности выше в течение года или даже двух, значит, что-то не так. Но самое главное, что привлекло мое внимание, этот тот факт, что смерти наступили за 7-8 лет до того, как чума пришла в Европу”, - рассказал Славин. - Меня всегда завораживала Черная смерть. И я мечтал разгадать загадку ее происхождения”.

Славин и его коллеги выяснил, что останки 30 человек, захороненных в Киргизии, были увезены в Музей антропологии и этнографии имени Петра Великого (Кунсткамеру) в Санкт-Петербурге. Команда исследователей получила разрешение на проведение ДНК-тестов скелетов, чтобы определить причину смерти.

Из зубов семи трупов ученым удалось извлечь и секвенировать ДНК. Они обнаружили ДНК чумной бактерии, которую ученые называют Yersinia pestis в отобранном материале трех человек, которые, согласно записям на надгробиях, умерли в 1338 году.

Таким образом удалось установить, что мор, о котором упоминается на надгробных камнях, на самом деле чума, передававшаяся от крыс людям через блох. В 1347 году чума была завезена в Средиземноморье на торговых кораблях, доставлявших товары с территорий вокруг Черного моря. Согласно исследованию, опубликованному журналом Nature, болезнь распространилась на всю Европу, Ближний Восток и северную Африку, уничтожив 60% населения.

Одни ученые считают, что чума, ставшая причиной Черной смерти, возникла в Китае, тогда как другие уверены, что появилась она в районе Каспийского моря. Индия также рассматривалась в качестве возможного источника. Штамм чумы циркулировал по миру на протяжении 500 лет.

Эволюция штамма чумы

Очередное исследование дополняет огромное количество информации, полученной благодаря секвенированию древних патогенов, в частности чумы, которые оставляют генетический след в человеческой ДНК. В 2011 году ученые впервые секвенировали геном чумной бактерии, Yersinia pestis, обнаруженной у двух жертв, захороненных в Лондоне. С тех пор генетический материал извлекается по всей Европе и югу России. Работа продемонстрировала огромное разнообразие штаммов чумы: настоящий большой взрыв, эволюция бактерии чумы произошла накануне начала пандемии в Европе, в период с X-XIV веков.

Ученые, принимавшие участие в исследовании двух кладбищ вокруг озера Иссык-Куль, считают, что именно на этой территории появился штамм чумы, спровоцировавший Черную смерть. Команде удалось совместить два древних генома, извлеченных из зубов, и оказалось что они принадлежат одному штамму, который считается прямым предком большого взрыва. Скорее всего, именно он спровоцировал вспышку Черной смерти, которая со временем добралась до Европы.

”Мы выяснили, что древние штаммы из Киргизии - в самом центре массивной диверсификации”, - говорит Мария Спироу, главный автор исследования, научный сотрудник Тюбингенского университета. Очередное доказательство, подтверждающее теорию ученых, было получено в результате сравнения штаммов чумы, которые были обнаружены у современных грызунов с теми, что были секвенированы на захоронениях. В результате удалось выяснить, что современные штаммы чумы, наиболее близкие к древним, сегодня можно обнаружить у диких грызунов, в частности, сурков, живущих в Тянь-Шанских горах, расположенных неподалеку от двух мет захоронения.

”Удивительно, что сегодня у грызунов, обитающих в том регионе, обнаружен штамм, наиболее близкий к тому, с которого начался большой взрыв (бактерии чумы), - говорит старший автор исследования и директор Института эволюционной антропологии общества Макса Планка в Лейпциге, Йоханнес Краузе. - Мы не только нашли предка Черной смерти, но источник большинства штаммов чумы, существующих по сей день”.

Команде предстоит многое выяснить, например, от какого животного болезнь передалась людям. По словам Краузе, понимание истоков самой масштабной пандемии в истории человечества поможет подготовиться к будущим вспышкам заболеваемости.

”Как и Covid, Черная смерть была новой болезнью, которая переросла в пандемию, продолжавшуюся 500 лет. Очень важно понимать, в каких именно условиях она возникла”, - считает Краузе.