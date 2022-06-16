Дагестанские рыбаки нарастят вылов кильки

16 июн. 22:58

Власти Дагестана восстановят и дооснастят терминал в рыбном порту Махачкалы, что позволит многократно увеличить объем добычи кильки. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

"С начала 2019 года рыбный порт передан в долгосрочную аренду ООО "Порт-Петровск". Компания инвестировала в него более 350 млн рублей", - говорится в сообщении.

В порту уже проведен ремонт железнодорожных подъездных путей, административных и складских зданий, произведена прокладка новых кабельных линий, подключены газовые сети, заменена трансформаторная подстанция, а также проведена очистка акватории, передает ТАСС.

"После проведения капитальных работ и технического переоснащения инфраструктуры мы будем предоставлять услуги комплексного обслуживания судов рыбопромыслового флота, отвечающие потребностям работников рыбной отрасли", - рассказал гендиректор компании "Порт-Петровск" Владимир Андреюк.

В перспективе на территории порта будет построен цех по шоковой заморозке свежевыловленной рыбы производительностью до 100 т в сутки и склад-холодильник емкостью до 1 500 т, это решит проблемы с хранением и переработкой добываемой рыбы.