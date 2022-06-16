Премьер Азербайджана и гендиректор ВОЗ встретились в Баку

16 июн. 22:48

В четверг, 16 июня, в Баку состоялась встреча премьер-министра Азербайджана Али Асадова и генерального директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Адханом Гебрейесуса.

В ходе встречи обсуждались реформы, проводимые в системе здравоохранения в Азербайджане, а также перспективы сотрудничества между республикой и ВОЗ.

В частности, Тедрос Адханом Гебреесус высоко оценил помощь Азербайджана ВОЗ во всех областях, в том числе в финансовой сфере.

Была также подчеркнута важность инициатив Азербайджана по мобилизации глобальных усилий в борьбе с пандемией коронавируса COVID-19, передает АзерТАдж.