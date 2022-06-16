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Ростуризм составил маршрут по местам отдыха Путина

Ростуризм составил маршрут по местам отдыха Путина

Презентация нового туристического маршрута по местам отдыха президента России Владимира Путина состоялась 16 июня в рамках ПМЭФ. Маршрут представил Ростуризм.

У маршрута "Сибирские каникулы" нет аналогов, он пролегает по территориям Красноярского края, Хакасии и Тывы, рассказала глава Ростуризма Зарина Догузова в кулуарах форума. "В нем соединились и невероятно красивая природа, и очень яркая этника сибирских народов, и уникальные артефакты — золото скифов, усыпальницы вождей доисторических царств Среднего Енисея, культовые места буддизма в Тыве. Включили в маршрут и чудо инженерной мысли - Саяно-Шушенскую ГЭС", - сообщила она.

По словам Догузовой, первые группы путешественников отправятся по маршруту отдыха президента уже в июле. Тура рассчитан на восемь дней, его протяженность - около 1,2 тыс км.

Маршрут создан по просьбам туристов, его анонс состоялся в октябре 2021 года.

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