В Краснодаре появится макаронная фабрика

16 июн. 22:26

Компания "Неометрия" совместно с Alias Group к 2025 году запустят в Краснодарском крае производство макарон быстрого приготовления.

Соответствующее соглашение с администрацией региона подписано в четверг в рамках ПМЭФ.

В Краснодаре с нуля будет построен завод по производству лапши быстрого приготовления из твердых сортов пшеницы с соусами из натуральных ингредиентов премиум-класса. Планируется выпускать 5,5 тыс тонн макаронных изделий в год.

"В ноябре 2022 года собираемся заложить первый камень, получим экспертизу и начнем строительство", - рассказал основатель инвестиционной компании Alias Group и федерального девелопера "Неометрия" Борис Юнанов.

К концу 2024 года завод начнет работу.