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Путин поручил подготовить новую стратегию отечественного автопрома

Путин поручил подготовить новую стратегию отечественного автопрома

Президент России Владимир Путин на совещании по развитию автопрома назвал две главные задачи отрасли и поручил к сентябрю утвердить обновленную стратегию развития отечественного автопрома.

Автомобильные заводы должны продолжать работать, необходимо сохранить занятость сотрудников. Предстоит наладить снабжение производств необходимыми компонентами и обеспечить технологический суверенитет России. "Самое главное заключается в том, что научно-технологическое развитие отрасли является абсолютно ключевым компонентом для развития. На это нужно обратить внимание", - сказал президент.

Вторая задача отрасли - обеспечить страну достаточным предложением легковых автомобилей, насытить рынок.

Путин поручил до 1 сентября утвердить обновленную стратегию развития отечественного автопрома "с учетом сегодняшних реалий". Ключевым элементом стратегии, отметил он, "должно стать наличие у России собственных критических технологий и производств, причем их уровень должен обеспечить глобальную конкурентоспособность нашей отрасли в целом".

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