Атамань устроит отдыхающим праздник Азовского моря

16 июн. 21:55

В Атамани в эту субботу стартует праздник Азовского моря. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Для гостей праздника пройдут дегустации кубанских блюд из рыбы и морепродуктов, мастер-классы по приготовлению традиционной ухи, ярмарки ремесленников, фольклорные обряды и викторины с памятными подарками, уроки владения шашкой и арапником от джигитов. Будут работать станичная кузня, коптильня, гончарная мастерская и конный прокат, передает "АиФ-Юг".

Своими концертными программами гостей порадуют коллективы со всего Краснодарского края, которые исполнят старинные кубанские песни, также для них выступит квартет "Адажио" Краснодарской филармонии им. Г.Ф.Пономаренко.

Всего в этом сезоне в Атамани запланировано более двадцати краевых фестивалей, праздников и выставочных проектов. Фестивальный сезон продлится до конца октября и завершится традиционным Краевым праздником "День станицы Атамань".

График фестивалей на весь сезон 2022 года можно размещен на официальном сайте выставочного комплекса www.atamani.ru/uslugi/festivals.