Новак рассказал, каким должен быть курс доллара

16 июн. 21:33

Вице-премьер РФ Александр Новак считает, что курс доллара должен быть 70-75 рублей. Об этом он заявил в интервью НТВ на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Он подчеркнул, что крепость рубля сегодня объективная, рыночная, но для экономики экспортеров не очень хороша. "Более стабильны цифры 70-75, как я считаю", - цитирует вице-премьера ТАСС.

Новак отметил, что такой курс позволил бы компаниям быть более конкурентоспособными, а также в большем объеме обеспечивать поступление доходов в федеральный бюджет.

Напомним, юбилейный, 25-й Петербургский международный экономический форум стартовал накануне. Он продлится до 18 июня.