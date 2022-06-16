В озере Абрау утонул 29-летний мужчина

16 июн. 21:28

В поселке Абрау-Дюрсо под Новороссийском произошел несчастный случай, молодой мужчина утонул в озере Абрау.

Инцидент случился днем 16 июня, когда трое друзей отдыхали на озере и распивали алкогольные напитки. Один из них ушел купаться, но долго не возвращался. Обеспокоенные друзья нашли товарища и вытащили на берег, но он уже был мертв.

"По факту гибели 29-летнего местного жителя территориальным следственным отделом СКР по краю проводится доследственная проверка", - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Анна Пушкина, пишут "Кубанские новости".

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, будет проведена судебно-медицинская экспертиза.