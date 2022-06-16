Греция и Турция продолжат "позитивный" диалог

16 июн. 20:58

В четверг, 16 июня, в штаб-квартире НАТО в Брюсселе состоялась встреча министра национальной обороны Турции Хулуси Акара и министра обороны Греции Никоса Панайотопулоса.

Она прошла после заседания министров обороны НАТО на тему "Оборона и сдерживание".

В ходе беседы была отмечена значимость открытости каналов связи для обсуждения разногласий и продолжения диалога с прицелом на позитивную повестку, \

По мнению министров, это поможет странам сформировать добрососедские отношения и снизить напряженность.