РУС ENG
Карабахское возрождение Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Греция и Турция продолжат "позитивный" диалог

Греция и Турция продолжат &quot;позитивный&quot; диалог

В четверг, 16 июня, в штаб-квартире НАТО в Брюсселе состоялась встреча министра национальной обороны Турции Хулуси Акара и министра обороны Греции Никоса Панайотопулоса.

Она прошла после заседания министров обороны НАТО на тему "Оборона и сдерживание".

В ходе беседы была отмечена значимость открытости каналов связи для обсуждения разногласий и продолжения диалога с прицелом на позитивную повестку, \

По мнению министров, это поможет странам сформировать добрососедские отношения и снизить напряженность.

710 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version