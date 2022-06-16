Египет отменяет все ковидные ограничения для въезжающих

16 июн. 21:17

Египет снимает все ограничения, связанные с коронавирусом, для прибывающих в страну, сообщает в четверг телеканал Al Arabiya.

Ограничения снимаются как для иностранцев, так и для граждан Египта, прибывающих из-за границы, уточняет канал.

В Египте на данный момент хотя бы одной дозой вакцины от COVID-19 привиты 86,6 млн человек. "Текущие запасы вакцин оцениваются в 57,5 млн доз для завершения прививочной кампании", - рассказал министр по делам высшего образования и научных исследований Халед Абдель Гаффар.