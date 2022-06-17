Армянская оппозиция свернула акцию протеста, но продолжает добиваться отставки Пашиняна

После нескольких недель уличных протестов армянская оппозиция разобрала палаточный городок, который протестующие разбили в центре Еревана, объявив, что все равно намерена добиться отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Тем временем члены парламента от правящей партии "Гражданский договор" заявили, что рассматривают возможность лишения мандатов проводящих протестные акции оппозиционных депутатов, так как те пропустили слишком много заседаний парламента, пишет Eurasianet.

Массовые протесты начались в Армении в начале апреля после того, как от правительства стали поступать сигналы о готовности идти на уступки Азербайджану, например, отказаться от претензий на Карабах. 13 апреля Пашинян заявил, что Армения должна "снизить планку" своих ожиданий в отношении Карабаха. После этого протесты усилились, что привело к стычкам с полицией и арестам. 1 мая организаторы разбили палаточный городок в центре Еревана на площади Франции.

Но движение "Сопротивление", возглавляемое двумя оппозиционными политическими блоками, связанными с представителями бывшего правящего режима, не смогло заручиться ощутимой поддержкой, и протесты начали постепенно сходить на нет.

3 июня протестующие заблокировали здание правительства Армении, требуя встречи с Пашиняном. Когда этого не произошло, они направились к его официальной резиденции. В ходе столкновения более 60 человек, большинство из которых сотрудники полиции, были ранены.

14 июня организаторы объявили о демонтаже палаточного городка и перегруппировке. В своем выступлении на площади Франции один из лидеров оппозиции Ишхан Сагателян признал, что потенциальных сторонников могла оттолкнуть связь с прежним руководством страны. "Все еще есть люди, которые думают, что это борьба за власть, за возвращение к власти бывших правителей, - сказал Сагателян, вице-спикер парламента страны от оппозиционного блока "Армения" и лидер партии "Дашнакцутюн". - Нам пока не удалось вывести всех этих людей на улицы, вывести их на эту площадь". По словам Сагателяна, оппозиционные депутаты, пропускающие заседания парламента с середины апреля, готовы прекратить бойкот. "Мы вернемся в парламент исключительно со своей повесткой дня," - сказал он.

К утру 15 июня палатки и баррикады, установленные вокруг площади Франции, исчезли. Но организаторы пообещали, что уличные протесты продолжатся. Но митинги будут продолжены. Лидеры оппозиции заявили, что работают над инициированием процедуры импичмента Пашиняна. Согласно армянскому законодательству, они не имеют права официально объявить импичмент до 2 августа, когда исполнится год со дня начала второго президентского срока Пашиняна.

В настоящее время у оппозиции 35 из 107 мест в парламенте, что на 25 мест меньше, чем им потребуется для объявления импичмента премьер-министру. Но представители оппозиции уверены, что в правящей партии "Гражданский договор" есть недовольные, которые могли бы проголосовать за импичмент. Однако это представляется маловероятным, учитывая высокую степень лояльности в рядах правящей партии.

К тому же, многие утверждают, что оппозиция и протестующие не смогли предложить стране другую стратегию, даже несмотря на глубокое народное недовольство Пашиняном. Согласно недавно опубликованным результатам опроса Кавказского исследовательского ресурсного центра, если в 2019 году 70% опрошенных доверяли правительству, то в 2021 году 71% респондентов выразили недоверие. "Желание [сместить правительство] вполне понятно, - написал журналист Армен Дулян 15 июня в колонке для Sputnik Армения. - Некоторые люди, по непонятным причинам оказавшиеся на вершине властной пирамиды, абсолютно не нравятся по крайней мере части общества. Но ожидать, что хоть что-то изменится к лучшему после ухода этих людей, тоже было бы глупо".

Тем временем депутаты от "Гражданского договора" рассматривают возможность лишения мандатов 14 депутатов от оппозиции за то, что они пропустили много заседаний парламента. "В нашей фракции идет дискуссия по этому поводу, ставшая реакцией на общественный запрос", - заявил 16 июня один из депутатов "Гражданского договора" Артур Ованнисян на брифинге в парламенте. "Многие граждане видели, как ведет себя оппозиция, как они используют свои депутатские мандаты", - сказал он, добавив, что в правящей партии нет единого мнения по этому вопросу. "Разные депутаты в нашей фракции придерживаются разных мнений, окончательного решения пока нет", - заключил Ованнисян.

Лишение депутатов мандатов из-за прогулов заседаний в связи с организацией протестных акций было бы беспрецедентным для Армении шагом, так что подобное решение должно быть одобрено Конституционным судом.