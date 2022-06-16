Кабардино-Балкария нарастила турпоток на 25%

16 июн. 20:55

С начала 2022 года туристической поток в Кабардино-Балкарию вырос на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил глава региона Казбек Коков по итогам встречи с руководителем Ростуризма Зариной Догузовой на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"С начала года нас уже посетили около 300 тыс человек, что на 25% больше аналогичного периода прошлого года", - написал руководитель республики в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что на улучшение туристической инфраструктуры в республике выделено свыше 250 млн рублей. "На фоне продолжающегося роста туристического потока актуальными остаются вопросы улучшения инфраструктуры курортов, увеличения гостиничного номерного фонда, а также поддержка других инициатив в данной сфере. Решением правительства России КБР, в том числе на эти цели, выделено более 250 млн рублей", - поведал Коков.

Глава Кабардино-Балкарии также акцентировал внимание на том, что регион участвует в большинстве программ развития внутреннего туризма. "Одной из важных задач здесь является создание сети модульных отелей, которую планируется реализовать совместно с Ростуризмом", - добавил он.

Коков также рассказал, что на встрече с Догузовой обсуждались и вопросы обеспечения безопасности. "С 1 июля вступает в силу закон о регулировании деятельности экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов-проводников, который в полной мере будет реализован и на курортах Кабардино-Балкарии", - отметил глава республики.