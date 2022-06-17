РУС ENG
Карабахское возрождение Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

В Ставрополе увеличится количество троллейбусов 

В Ставрополе увеличится количество троллейбусов 

Для Ставрополя в рамках проекта комплексного развития наземного электрического транспорта приобретут 45 новых троллейбусов на общую сумму 1,5 млн рублей, что увеличит подвижной состав городского троллейбусного парка на 50%. 

"Глава Ставрополья представил проект комплексного развития городского наземного электрического транспорта в городе Ставрополе, предусматривающий закупку 45 новых троллейбусов с возможностью автономного хода на общую сумму 1,5 млрд рублей", сообщила пресс-служба губернатора края. 

Уточняется, что в настоящее время подвижной состав городского парка насчитывает 89 троллейбусов. Ежедневно на линию выходят 65−70 машин, передает ТАСС.

900 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version