В Ставрополе увеличится количество троллейбусов 

17 июн. 1:28

Для Ставрополя в рамках проекта комплексного развития наземного электрического транспорта приобретут 45 новых троллейбусов на общую сумму 1,5 млн рублей, что увеличит подвижной состав городского троллейбусного парка на 50%.

"Глава Ставрополья представил проект комплексного развития городского наземного электрического транспорта в городе Ставрополе, предусматривающий закупку 45 новых троллейбусов с возможностью автономного хода на общую сумму 1,5 млрд рублей", сообщила пресс-служба губернатора края.

Уточняется, что в настоящее время подвижной состав городского парка насчитывает 89 троллейбусов. Ежедневно на линию выходят 65−70 машин, передает ТАСС.