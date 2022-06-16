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Токаев прибыл в Санкт-Петербург

Токаев прибыл в Санкт-Петербург

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в четверг вечером прибыл в Санкт-Петербург по приглашению российского коллеги Владимира Путина.

Токаев примет участие в юбилейном 25-ом Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). На первую половину дня пятницы, сообщает пресс-служба Акорды, у президента республики запланированы двусторонние встречи с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым и главой Башкортостана Радием Хабировым. Затем лидер Казахстана примет участие в пленарном заседании ПМЭФ. Программу визита завершит двусторонняя встреча с президентом России.

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