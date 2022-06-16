Лидеры Франции и Германии не запрашивали разговор с Путиным

16 июн. 19:58

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц пока не запрашивали телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

"Пока нет", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, был ли запрошен телефонный контакт.

Ранее сегодня президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф и премьер-министр Италии Марио Драги прибыли с визитом на Украину. По данным СМИ, французский лидер не исключил, что проведет телефонный разговор с Путиным.