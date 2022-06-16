Дагестан готовит глэмпинги для туристов

16 июн. 20:19

Дагестан будет привлекать туристов глэмпингом - современные комфортные базы отдыха появятся в популярных туристических местах республики, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов, пишет "Интерфакс".

"Мы идем на то, чтобы сегодня развивать наши востребованные туристические районы путем создания глэмпинга - современных турбаз, которых раньше было много везде, особенно на Кавказе. Речь идет о современных модульных конструкциях, с хорошими условиями пребывания: теплые или прохладные в зависимости от сезона, с хорошо обустроенными санитарными зонами, с местами, где можно быстро и комфортно поесть, с местным колоритным дагестанским фаст-фудом", - объяснил Меликов.

Глэмпинг не только позволит привлечь туристов, но и будет способствовать развитию малого и среднего бизнеса, добавил он.

По словам Меликова, Дагестан в этом году рассчитывает принять до 1,5 млн туристов - в полтора раза больше, чем годом ранее. "Горные ландшафты, горы, песок, крепость Нарын-кала, Ачикольские озера - все это есть. Но в плане инфраструктуры, прежде всего, в наличии мест размещения Дагестан сегодня такое количество туристов принять не может. Поэтому сегодня главная задача - искать возможности по созданию комфортных мест пребывания в Дагестане", - заключил он.