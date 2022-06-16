Грузия и Турция намерены развивать стратегическое партнерство

16 июн. 20:05

Премьер-министр Ираклий Гарибашвили и посол Турции в Грузии Фатма Джерен Язган, которая завершает свою миссию в стране, обсудили сотрудничество двух стран и необходимость поддержания мира в регионе, сообщает пресс-служба Администрации правительства Грузии.

Стороны подчеркнули, что предпосылкой развития и долгосрочного процветания региона остаются мир и стабильность. Обсуждалась инициативу премьера "Мирное соседство на Южном Кавказе", отмечено, что Грузия всегда выступала за мирное сотрудничество и сосуществование и готова содействовать региональному диалогу.

Гарибашвили и Язган обсудили вопросы добрососедских отношений между двумя странами и дальнейшее развитие партнерства, в том числе экономическое сотрудничество.

Премьер поблагодарил турецкого дипломата за ее работу по развитию партнерства между Грузией и Турцией и пожелал ей успехов в дальнейшей профессиональной деятельности.