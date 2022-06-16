Новак: России нет нужно снижать нефтедобычу

16 июн. 19:46

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что у России нет необходимости снижать добычу нефти.

Он отметил, что любое снижение добычи может привести к сокращению рабочих мест, консервированию скважин, к меньшему мультипликативному эффекту относительно других отраслей, потому что будет меньше заказ в трубной промышленности, передает РБК.

Новак предположил, что в своем недавнем заявлении вице-президент "Лукойла" Леонид Федун имел в ввиду, что при меньшем объеме Россия получит те же самые денежные ресурсы при более высокой цене. "Не факт, что снижение нашей добычи приведет к тому, что цены увеличатся", - сказал вице-премьер, объяснив это тем, что тогда у других стран появится соблазн увеличить ее объем.

Дефицит покрывается новыми инвестициями и, соответственно, новыми объемами добычи, добавил Новак.

Напомним, в мае вице-президент "Лукойла" Леонид Федун предложил снизить нефтедобычу на фоне санкций на 20-30%. Он подчеркнул, что Россия может эффективно потреблять и экспортировать 7-8 млн баррелей нефти в сутки без потерь для государственного бюджета.