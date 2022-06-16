МИД: Россия не планирует выходить из международных организаций

16 июн. 19:36

Россия не стремится выходить из международных организаций, несмотря на то, что у страны недостаточно веса, сообщил в четверг замглавы МИД РФ Александр Панкин.

По словам дипломата, уже несколько недель он слышит вопрос: будет ли Россия сама выходить из ВТО? "Поймите, нас и так собираются выгнать, и с удовольствием увидели бы ООН и ее Совбез без России. Поэтому нам делать такие жесты, только потому, что там "проклятые империалисты" сидят, и у нас нет достаточного веса, а раз веса и влияния нет, то мы уйдем - это не совсем правильно", - сообщил Панкин, выступая на сессии ПМЭФ.

Он указал на то, что в прагматическом плане в этом нет смысла.

"Мы не рвем пуповину и не замыкаемся на себя. Мы готовы взаимодействовать со всеми, кто разумен. Конечно, возврата к прошлому стилю и принципам отношений уже не будет - мы очень многое поняли за эти 3-4 месяца", - констатировал дипломат.