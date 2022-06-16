В Тбилиси будут по-новому бороться со строителями-нарушителями 

16 июн. 19:27

Мэр Тбилиси Каха Каладзе сообщил об утверждении нового порядка борьбы с незаконным строительством, который был принят парламентом Грузии.

Некоторые строительные компании, которые ведут незаконное строительство, прибегают к хитростям - преднамеренно не принимают акты о нарушении, чтобы мэрия не смогла принять меры.

"Для решения этой проблемы по нашей инициативе был разработан законопроект, который был внесен и принят парламентом. Сакребуло также утвердило соответствующее правило", - цитирует Каладзе Sputnik Казахстан.

По словам главы города, власти неоднократно ужесточали санкции в отношении нарушителей строительства, но проблема заключалась в неисполнении решений, вынесенных в рамках административной жалобы.

Он подчеркнул, что этот закон ускорит выполнение принимаемых решений.

"Прежде всего, решение будет отправлено по почте на адрес, указанный нарушителем", - добавил Каладзе.