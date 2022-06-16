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В Тбилиси будут по-новому бороться со строителями-нарушителями 

В Тбилиси будут по-новому бороться со строителями-нарушителями 

Мэр Тбилиси Каха Каладзе сообщил об утверждении нового порядка борьбы с незаконным строительством, который был принят парламентом Грузии. 

Некоторые строительные компании, которые ведут незаконное строительство, прибегают к хитростям - преднамеренно не принимают акты о нарушении, чтобы мэрия не смогла принять меры. 

"Для решения этой проблемы по нашей инициативе был разработан законопроект, который был внесен и принят парламентом. Сакребуло также утвердило соответствующее правило", - цитирует Каладзе Sputnik Казахстан. 

По словам главы города, власти неоднократно ужесточали санкции в отношении нарушителей строительства, но проблема заключалась в неисполнении решений, вынесенных в рамках административной жалобы. 

Он подчеркнул, что этот закон ускорит выполнение принимаемых решений. 

"Прежде всего, решение будет отправлено по почте на адрес, указанный нарушителем", - добавил Каладзе. 

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