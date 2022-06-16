Турист в "Фанагории" нашел античную монету на дороге

16 июн. 19:18

Во время экскурсии в музее "Фанагория" в Тамани посетитель нашел древнюю монету.

"Монета – нечастая находка даже во время археологических работ", - отметили в музее-заповеднике.

Найти античный артефакт посчастливилось посетителю музея Антону Потехину. Он сообщил о находке экскурсоводу, монета была передана в музей на реставрацию. Специалисты очистили артефакт от почвы и открыли изображения на аверсе и реверсе монеты.

"Монета датируется позднеантичной эпохой, временем правления Рискупорида VI. На аверсе изображен бюст боспорского царя и венок, на реверсе – бюст римского императора и дата, обозначенная буквами греческого алфавита ΚΧ – 620 год по Боспорской эре. По современному летоисчислению это 323/324 г. н.э", - рассказала начальник отдела учета, комплектования и хранения музейных фондов Мария Чашук.

Музей под открытым небом "Фанагория" располагается на территории античного города, археологами исследовали около 2% от всей площади.